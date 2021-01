Le chat de la statue du sculpteur Gevorg Emin a disparu au Parc des Amoureux à Erévan

La police arménienne a reçu un appel signalant que la nuit du 14 janvier le chat da sculpture réalisée par Gevorg Emin au Parc des Amoureux à Eravan…avait disparu.

L’œuvre du célèbre sculpteur représentait un homme et un chat. Seul le chat a disparu. Mais l’homme de bronze reste de marbre, figé pour l’éternité. Il ne peut donner aucune indication sur le chat et ses ravisseurs. La police arménienne mène l’enquête et poursuit la trace du félin…

Krikor Amirzayan