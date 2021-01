60 militaires Russes et Turcs seront postés au Centre de surveillance conjoint russo-turc à Aghdam (Haut-Karabagh)

60 militaires Russes et Turcs seront postés au Centre de surveillance conjoint russo-turc à Aghdam au Haut-Karabagh -aujourd’hui en zone occupée par l’Azerbaïdjan- a affirmé Mevlut Cavusoglu le ministre turc des Affaires étrangères, une information reprise et diffusée par l’agence de presse russe RIA Novosti. « Sur cet emplacement du Centre de surveillance conjoint d’Aghdam, la construction a déjà commencé. Dans un premier temps 60 militaires Russes et Turcs prendront leur place dans ce Centre (…) nos troupes ont déjà commencé à se déplacer et se placer là-bas » dit le chef de la diplomatie turque. En affirmant que ce petit centre de surveillance de la situation de paix au Haut-Karabagh pourrait être agrandi si nécessaire. « Si le besoin se fait sentir à l’avenir, nous parviendrons à un accord avec l’Azerbaïdjan et fournirons l’assistance nécessaire » a déclaré Mevlut Cavusoglu.

Rappelons que la Turquie désirait placer ce poste de surveillance et déployer ses soldats sur la partie arménienne du territoire actuel de l’Artsakh. Mais la Russie a dissuadé la Turquie de ne pas le faire au regard des relations tendues d’Ankara avec les Arméniens.

Krikor Amirzayan