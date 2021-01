Vladimir Poutine en entretien avec les membres du Conseil de Sécurité au sujet du règlement du conflit du Haut-Karabagh

Le Président russe Vladimir Poutine a réalisé aujourd’hui une vidéo-conférence avec les membres permanents du Conseil de Sécurité a indiqué le bureau de la présidence russe à Moscou, vendredi.

Vladimir Poutine a informé les membres du Conseil de Sécurité sur les résultats des entretiens du 11 janvier à Moscou en compagnie du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliev sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh. Le président russe russe et les membres du Conseil de Sécurité ont également discuté sur d’autres questions importantes de politique intérieure de la Russie et des pays étrangers.

Krikor Amirzayan