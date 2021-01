La Turquie, l’Azerbaïdjan et le Pakistan conviennent de développer les relations dans plusieurs domaines

Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu’ils avaient convenu de développer les relations dans de nombreux domaines entre la Turquie, le Pakistan et l’Azerbaïdjan.

« Nous avons décidé de prendre des mesures importantes pour accroître la sécurité, la stabilité et la prospérité » a dit le chef de la diplomatie turque.

Mevlut Cavusoglu a pris la parole lors d’une conférence de presse conjointe tenue à l’issue de la réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères Turquie-Azerbaïdjan-Pakistan, tenue à Islamabad, capitale du Pakistan.

« Nous avons décidé de travailler ensemble dans de nombreux domaines », a souligné M. Cavusoglu.

« Nous avons décidé de prendre des mesures importantes pour améliorer la stabilité, la prospérité et la sécurité. Nous avons organisé notre premier sommet à Bakou en 2017, maintenant ça sera en Turquie. Aujourd’hui, nous avons décidé de tenir des réunions plus fréquemment dans ces formats. Nous n’allons donc pas attendre 3 - 4 ans » a-t-il indiqué.

Çavuşoğlu a déclaré avoir également souligné l’importance du développement des relations entre les pays lors de leur réunion trilatérale avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmud Qurayshi et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Ceyhun Bayramov.

« Nous avons parlé de l’importance de développer les infrastructures, en particulier dans le domaine des transports et de l’énergie » a-t-il fait savoir.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré que son pays optait pour des relations étroites et amicales avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, et qu’une confiance extrêmement importante a été établie dans les relations trilatérales.

Notant avoir discuté du commerce, de l’investissement, de la sécurité ainsi que la coopération stratégique et politique, M. Qurayshi a déclaré que les trois pays avaient des idées proches et des intérêts communs sur de nombreuses questions.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères M. Bayramov a appelé de son côté les entreprises turques et pakistanaises à la reconstruction du Haut-Karabakh, libéré de l’occupation arménienne.

Après la conférence de presse, la « Déclaration d’Islamabad » envisageant l’approfondissement de la coopération sur de nombreuses questions dont la politique, l’économie, la paix et la sécurité, a été signée par la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Pakistan.

