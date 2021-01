Au Haut-Karabakh, ces trésors arméniens menacés

Depuis la fin de la guerre de quarante-quatre jours du Haut-Karabakh, en novembre dernier, une grande partie du patrimoine religieux arménien se retrouve en terre azerbaïdjanaise. Donc en grand danger. La France et le monde sauront-ils se mobiliser pour protéger ces églises, cimetières, monastères et khatchkars vieux parfois de plus de 1500 ans ?

