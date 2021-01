Aurevoir Patrick, bienvenue Aurore !

Au terme de ses sept années de présidence de l’UGAB Marseille, Patrick Malakian a tenu à faire le bilan de son passage et rendre hommage à celles et ceux qui l’ont accompagné dans sa mission et saluer l’arrivée de Aurore Bruna à ce même poste.

7 années passées à œuvrer à la vitalité du centre culturel de l’UGAB Marseille, boulevard Michelet

Un dîner de gala au Pharo en présence d’Omar Sharif, Jacky Nercessian, un dîner au sein des plateaux de « Plus Belle la Vie » avec Iveta Mukuchyan et Ara Katchadourian, des rencontres littéraires, des soirées jazz, des réveillons festifs, des brunchs du Président, des projections de films, des cours d’échecs, de danse, de théâtre, des cours de cuisine et des collaborations inter associations pour parler de sujets aussi variés que difficiles, je pense tout particulièrement au colloque sur les femmes en Arménie.

Ces 7 années n’ont pas été seulement marquées par la volonté de réunir et de fédérer notre communauté marseillaise.

La collaboration avec l’école artistique Hayortats de Nork a fini de souligner l’axe que je souhaitais donner à mon passage. « Eternels », comédie musicale sur le 100° anniversaire de la commémoration du génocide et dont la première a eu lieu à Marseille avec la venue de 50 enfants d’Erevan. « Hokis », deuxième comédie musicale que j’ai eu l’honneur d’écrie avec Arman Juhlakyan et Grigor Khachatryan dont la première a été donnée à New York avec 80 enfants emmenés d’Arménie.

Cette rencontre a donné naissance à une amitié aussi indéfectible que sincère avec Arman, mais a aussi été l’occasion d’une autre collaboration artistique avec la troupe Araxe-Sassoun de Marseille.

Autant d’occasions de témoigner de notre mission de bienfaisance en Arménie. Comme équiper un hélicoptère de secours, fournir une école en matériel informatique, installer le chauffage dans un centre de jeunesse, soutenir des médecins, accompagner le fond arménien entre autres.

Recevoir

Mais rien de tout ça n’aurait été possible sans l’aide, le soutien et l’implication de quatre personnes en particulier.

Merci, Lucie Kouyoumdjian, merci, Jeanine Hekimian, merci, Jacques Donabedian, et merci à ma femme, Stéphanie Malakian.

Un immense merci aussi à David Avakian qui depuis son arrivée au sein de l’UGAB Marseille n’a cessé d’être présent avec son équipe.``

Tous ces moments ont été, sont et resteront gravés dans ma mémoire.

Transmettre.

Mais si tous ces événements ont pu voir le jour en équipe, le rôle d’un président quel qu’il soit, est aussi de préparer l’avenir. Identifier, convaincre, accompagner le futur.

Je connais Aurore depuis longtemps pour l’avoir vu à l’œuvre au cours de sa présidence de l’association d’Avignon. Fin 2017, alors que l’UGAB devait prendre son tour à la présidence du CCAF, je lui ai fait confiance en lui demandant d’intégrer l’UGAB Marseille et en lui demandant de prendre la présidence du CCAF en ce nom. Durant une année, notre collaboration a porté ses fruits. Le CCAF à renouer avec le dîner annuel, en collaboration avec la région, le déploiement d’une banderole pour la commémoration du génocide a été instauré, l’inauguration du square Soghomon Tehlirian, premier en France, autant d’événements ou le travail et la détermination d’Aurore ont confirmé mon choix.

C’est pour toutes ces raisons, qu’au moment de quitter la présidence de l’UGAB Marseille mon choix s’est tout naturellement portées vers elle. Je sais que sa sensibilité, son énergie, son engagement seront à la hauteur de cette section au combien attachante et particulière qu’est l’UGAB Marseille. La quantité de témoignages qui ont salué sa nomination sont autant de messages qui m’ont flatté.

Je n’ai pas besoin de lui souhaiter ni courage ni réussite, sa vision et sa volonté en sont déjà la preuve. Longue vie à l’UGAB Marseille.

Donner envie

7 ans. Une page se tourne pour moi, une nouvelle va s’écrire, 100% arménienne… bien sûr !

À très vite.