David Yourchenko le portier de l’équipe d’Arménie transféré à Alashkert Erévan

L’international arménien et gardien de but de la sélection arménienne David Yourchenko a été transféré à Alashkert Erévan a indiqué le club de la capitale arménienne. Ce dernier indique être « très heureux de ce transfert ». David Yourchenko qui évolue depuis plus d’un an au sein de l’équipe d’Arménie et qui fut l’un des meilleurs gardiens de but du championnat de Russie a joué dans des nombreux clubs russes. Son dernier club étant au Chakhtior de Karaganda. David Yourchenko a disputé 6 rencontres en 2020 au sein de la sélection nationale d’Arménie.

Krikor Amirzayan