« En achetant un Clio, on enrichit l’Armée Turque », par Gorune Aprikian

« Le nouveau chapitre d’une grande histoire, Renault Clio Hybride ». Ce slogan conclut la superbe nouvelle publicité de la Clio. La musique, la mise en scène, l’histoire de cette mère célibataire regardant son fils grandir et devenir père à son tour est extrêmement efficace. Elle m’arrache une larme à chaque fois. Le constructeur en est très fier. Cette publicité inonde nos écrans. Impossible d’y échapper quand on allume la télé. Renault est un des plus gros annonceurs dans les médias.

J’en oublierai presque cet article pioché dans l’Express du 5 novembre dernier : « Renault dans le bourbier turc ». Ce qu’on y apprend est tout simplement stupéfiant.

Fin 2019, la direction de Renault a annoncé à ses salariés que la Clio ne sera plus assemblée à Flins, mais à Bursa en Turquie où se trouve une usine deux fois plus grosse que celle de Flins. Bursa abrite en effet la deuxième plus grosse usine Renault dans le monde après celle de Dacia en Roumanie. Créée il y a plus de cinquante ans, l’usine de Bursa est le fruit d’une joint-venture entre Renault et la société turque Oyak à 49%. Qui est Oyak ? tout simplement le fonds de pension de l’armée turque.

Toutes les Clios sortent désormais de là, même celles vendues en France.

Si en achetant une Clio vous pensiez faire œuvre de patriotisme et lutter contre l’expansion du chômage en France et bien c’est raté ! Pour moitié, vous enrichirez un actionnaire turc et pas n’importe lequel. Ce qui aurait pu être acceptable dans une Turquie évoluant vers plus de démocratie, se retrouve pris au piège de l’Histoire. Une situation d’autant plus ironique quand on se souvient que dans la mythologie grecque, Clio est le nom de la muse de l’Histoire. La voilà donc entre les mains d’un régime négationniste.

Hélas, on ne peut pas dire que depuis une décennie la Turquie se démocratise de plus en plus. Même si le processus de décision d’un projet industriel de cette ampleur prend beaucoup de temps, il reste qu’en 2019 l’Armée Turque avait déjà prouvé son peu d’égard pour les populations civiles kurdes de Syrie. Depuis, elle s’exprime tous azimut, intervient en Libye et en Syrie, instrumentalise les djihadistes, menace la Grèce, violente les Kurdes et bombarde les Arméniens.

Lorsqu’il a appelé au boycott des produits français, Recep Tayip Erdogan s’est bien gardé de mettre cette poule aux œufs d’or dans le panier des produits français pointés d’un doigt vengeur. Pour l’instant, les tensions qui ne font que s’accroitre entre les deux pays, ont épargné le constructeur automobile. Il est évident que l’entreprise Renault est impliqué au plus haut niveau diplomatique avec la Turquie et que de nombreux liens ont été noués au cours du temps.

Je me suis souvenu que l’ex grand boss de Renault, Carlos Ghosn, avait choisi de faire escale en Turquie lors de sa rocambolesque évasion de sa prison japonaise. Il avait opéré une sorte de Midnight Express à l’envers. S’évader en Turquie au lieu de s’évader de Turquie. Qui opterait pour un tel trajet ?

De nombreux arméniens ulcérés par l’agression de la Turquie au côté de l’Azerbaïdjan dans la guerre du Haut-Karabagh ont choisi de boycotter les pistaches et autres produits alimentaires turcs. Mais cela n’est-il pas dérisoire si, dans le même temps, on s’équipe en toute bonne conscience d’une jolie Clio Hybride. En achetant une Clio, on enrichit l’Armée Turque.

Les consommateurs français sont également peu conscients de cette situation dont le bénéfice pour le salarié français est loin d’être évident. Mais qui va les informer ? Les médias vivent de la publicité.