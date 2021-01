Le Parlement approuve l’achat de 18 avions Rafale à la France

Le Parlement grec s’est prononcé jeudi soir en faveur de l’achat à la France de 18 avions de combat Rafale, ce qui est « un message positif », s’est félicité le ministre de la Défense Nikos Panagiotopoulos. Le projet de loi a été approuvé par la majorité gouvernementale de droite, le principal de l’opposition Syriza (gauche), le Kinal (centre-gauche) et le petit parti nationaliste Elliniki Lissi. Les députés du parti communiste KKE et de la gauche MeRa25 ont voté contre l’achat de ces appareils. Six de ces avions sont neufs tandis que douze sont d’occasion, selon le gouvernement. Le premier appareil va (...)