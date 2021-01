Poutine informe Erdogan du sommet arméno-azéri de Moscou

En partenaire loyal, le président russe Vladimir Poutine a tenu à informer personnellement son homologue turc Recep Tayyip Erdogan des conclusions du sommet entre les leaders arménien Nikol Pachinian et azéri Ilham Aliev, qu’il avait réunis au Kremlin le 11 janvier, deux mois après leur avoir arraché un accord de cessez-le-feu qui mettait un terme à 6 semaines de guerre au Haut Karabagh dans laquelle la Turquie avait joué une part active, en aidant militairement l’armée azérie contre les Arméniens qui seront amenés à capituler. Le président russe a présenté, selon l’agence de presse russe Itar-Tass, les principaux arrangements obtenus à la faveur de la rencontre du 11 janvier, qui portait essentiellement sur les modalités de mise en œuvre de la déclaration commune signée par MM. Pachinian et Aliev, et par Poutine, le 9 novembre, visant à restaurer la paix au Haut Karabagh. “Il a été souligné que l’un des résultats majeurs des récents entretiens a été la confirmation par l’Azerbaïdjan et l’Arménie, de leur volonté de normaliser leurs relations, leur disposition à restaurer une vie pacifique, à débloquer les liens économiques et de transport. Concernant la stabilisation globale de la situation autour du Haut-Karabagh, plusieurs étapes clé ont été convenues dans cette direction”, ajoute la déclaration dans une langue de bois toute diplomatique. De son côté, Erdogan a exprimé son soutien aux efforts de la Russie en vue de régler le conflit du Karabagh, son engagement à poursuivre la coordination des actions de la Russie et de la Turquie, y compris en faveur du développement économique régional et de la promotion de projets mutuellement avantageux. Poutine et Erdogan ont aussi évoqué certains aspects de la création d’un centre russo-turc de suivi du cessez-le-feu.

A l’issue du sommet du 11 janvier, V.Poutine s’était ouvertement félicité du processus de stabilisation, voire de normalisation, en cours au Haut Karabagh sous la surveillance des 2 000 soldats des forces de paix russes stationnées dans la région depuis le 10 novembre dernier. Il avait évité de s’attarder sur certains des termes du cessez-le-feu que l’Azerbaïdjan tarde à appliquer, comme la libération des prisonniers de guerre arméniens ou la recherche des dépouilles de soldats tués au combat, préférant évoquer les perspectives de coopération régionale offertes par l’ouverture d’un corridor dans le sud de l’Arménie, reliant le Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan. Il va sans dire que les violations du cessez-le-feu, par la partie azerbaïdjanaise, qui avaient fait plusieurs victimes en décembre dernier parmi les soldats arméniens du Karabagh dans le district de Hadrout, conquis en grande partie par les forces de Bakou, n’ont pas donné lieu à des commentaires circonstanciés. Ces violations se poursuivent pourtant, comme l’ont montré les tirs azéris qui ont gravement blessé un soldat arménien de l’Artsakh le 13 janvier. A ce propos, les forces de la paix russes au Karabagh ont fait savoir qu’elles n’étaient pas informées de telles violations de la trêve imputées à la partie azérie. Pourtant, selon différentes sources, l’armée azerbaïdjanaise a bien ouvert le feu depuis la ville de Shoushi, qu’elle occupe depuis le 9 novembre, en direction de positions de l’Armée de défense de l’Artsakh, provoquant des blessés dans ses rangs. Mais un représentant officiel du contingent des forces de paix russes, Nikoaï Kruchinine, a affirmé à l’agence ARMENPRESS qu’il ne détenait aucune information à ce sujet.