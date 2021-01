L’économie arménienne en recession après trois années de croissance

Après trois années de croissance soutenue, l’économie arménienne est entrée en recession, sous l’effet conjugué de la crise sanitaire du coronavirus, qui frappe tous les Etats de la planète à des degrés divers, et d’une guerre meurtrière que lui a imposée l’Azerbaïdjan. Le ministre arménien de l’économie, Vahan Kerobian, a indiqué jeudi 14 janvier que le taux de croissance de l’économie avait chuté de quelque 8,5 %. Les exportations et les importations, gravement impactées par ces crises, ainsi que la consommation intérieure, ont baissé de 20%, a ajouté le ministre, sans fournir davantage de données macroéconomiques. Le Comité des statistiques du gouvernement arménien avait indiqué en décembre dernier que le volume des échanges commerciaux et des services avait chute de plus de 13 % dans la période de Janvier à novembre 2020. Le Commité n’a toutefois pas encore rendu public le chiffre du PIB pour l’année passée. Il avait annoncé que l’économie arménienne s’était contractée de 14% dans le second quart de l’année 2020 et de plus de 9% dans le troisième quart en raison de la pandémie de coronavirus… seulement. Les incidences économiques de six semaines de guerre provoquée par l’Azerbaïdjan, qui ont donné lieu aussi à une crise sanitaire, avec les millies de blessés graves dus aux armes souvent illegals utilisées par l’armée de Bakou, restent encore à évaluer, et devraient aggraver ces indices déjà alarmants. La Banque centrale d’Arménie avait prévu à la mi-septembre une décroissance de l’économie arménienne de l’ordre de 6,2 %, qui ne prenait bien sûr pas en compte la guerre, avec ses effets délétères, déclenchée peu après, le 27 septembre, par Bakou, à laquelle a mis un terme le 10 novembre, l’accord de cessez-le-feu signé par le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliev, sous l’égide du president russe Vladimir Poutine. “Mon optimism concernant l’économie n’a pas changé”, a toutefois déclaré V. Kerobian devant les journalistes à l’issue de la reunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Rrevan jeudi en ajoutant : “La croissance à deux chiffres de notre économie reste dans mon viseur !” V.Kerobian, qui avait été nommé ministre à la fin novembre dans le cadre d’un remaniement opéré par N.Pachinian dans un effort désespéré et peu convaincant visant à relancer son autorité et son pouvoir affaibli par la capitulation qu’il venait de signer, n’a pas précisé comment il comptait remettre l’Arménie sur les rails d’une telle croissance. Pour l’instant, le gouvernement, dont la popularité a été pour le moins entamée, navigue à vue et s’est fixé une feuille de route de dix mois pour faire face aux défis immédiats, à savoir la gestion de l’immédiat après-guerre et d’une crise sanitaire liée au covid qui a certes marqué le pas, mais qui reste très menaçant, justifiant ainsi la reconduction par le gouvernement des mesures sanitaires en vue de l’endiguer. S’exprimant lors de la reunion du conseil des ministres, Nikol Pachinian a notamment déclaré : “Je voudrai nous souhaiter le succès dans la realisation efficace de nos obligations dans cette période difficile et en vue de sortir le pays de la crise. Dans ce but, il nous faut redoubler d’efforts”. Dans son budget prévisionnel 2021 approuvé par le Parlement arménien, le gouvernement de N.Pachinian avait table sur une croissance de l’ordre de 3,2 %. Une prévision très optimiste aux yeux du Fonds monétaire international (FMI) qui a tabmé quant à ui sur une croissance de 1% seulement de l’économie arménienne en 2021. Le FMI avait fait savoir en décembre dernier que les projets de croissance du pays “dependent du rétablissement de l’économie mondiale et de la mise en œuvre des réformes sur le plan national”.