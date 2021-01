Des traces de torture sur le corps d’Alvard Tovmasyan, une habitante de Karin Tak

Dans la matinée du 14 janvier, il a été signalé qu’à la suite des opérations de recherche menées le 13 janvier, le corps d’Alvard Tovmasyan, 58 ans, habitante du village de Karin Tak, région de Shushi, Artsakh, a été retrouvé et des traces de torture ont été retrouvées sur le corps de la femme. Le frère d’Alvard Tovmasyan, Samvel Tovmasyan, en a parlé au site Hetq.

Selon les proches, Alvard a refusé de quitter le village . Le 29 octobre, lorsqu’ils ont quitté le village, Alvard ne voulait pas quitter Karin Tak. La dernière fois que les proches ont parlé au téléphone à Alvard, c’était le 5 novembre. Ils n’imaginaient pas qu’il était possible d’occuper le village, et Alvard est resté dans le village. Ils ne pouvaient pas la sortir du village. Alvard Tovmasyan était une handicapée du 2e degré,elle avait des problèmes mentaux. Après avoir capturé le village, les proches ont commencé à chercher Alvard. Le nom d’Alvard figurait sur la liste des disparus. Samvel Tovmasyan dit avoir postulé auprès du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau du défenseur des droits de l’homme d’Arménie et de la police.

La femme du frère d’Alvard, Nairuhi Tovmasyan, dit que le corps d’Alvard a été démembré, son bras, son oreille et sa jambe coupés. Le frère d’Alvard, Samvel Tovmasyan, a également participé à la recherche. C’est lui qui a reconnu Alvard à ses vêtements. Samvel et sa famille vivent maintenant à Stepanakert.