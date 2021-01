Aliyev menace l’UNESCO de "réviser ses relations’’

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a menacé l’UNESCO d’une « révision des relations » si l’organisation ne « maintient pas son statut international » et ne cesse « d’être une branche d’un pays », affirmant que l’UNESCO travaille pour le « lobby arménien ».

Aliyev a déclaré cela lors d’une réception en format vidéo du nouveau ministre azéri de la Culture Anar Kerimov.

Anar Kerimov avait été le premier chef adjoint du ministère de la Culture pendant plusieurs mois et avait agi en tant que ministre après le limogeage de l’ancien chef du département, Abulfas Qarayev. Avant sa nomination, le vice-ministre Anar Kerimov représentait l’Azerbaïdjan à l’UNESCO.

« Qui peut nous accuser que les monuments d’autres religions en Azerbaïdjan sont menacés ? Des politiciens inexpérimentés, des populistes, certains soi-disant « politiciens » qui ne connaissent pas notre région, mais qui respectent l’ordre du lobby arménien ou qui y travaillent, peuvent avoir des réclamations contre nous. Ces allégations sont-elles fondées ? Non. Ces paroles prouvent nos actes, qui dureront plusieurs volumes. Laissons-les aller voir en quoi les Arméniens ont transformé nos monuments ?! »a déclaré Aliyev.

« Pourquoi l’UNESCO n’a-t-elle pas soulevé cette question pendant 30 ans ? Nous avons postulé plusieurs fois, plus d’une fois. Ces appels sont documentés sous forme de lettres. Il y a deux ans, la nouvelle direction de l’UNESCO a également été invitée à envoyer une mission. Qu’une mission vienne dans les terres occupées, voyez en quoi ils ont transformé nos monuments historiques ?

Et quelle a été la réponse des dirigeants de l’UNESCO ? Ils ont dit que nous ne voulions pas politiser la question. D’accord, il y a deux ans, vous ne vouliez pas politiser la question, pourquoi la voulez-vous maintenant ? Laissez-les donner une réponse, une réponse très simple et logique. Il n’y a pas de réponse » , a- t-il poursuivi.

« J’ai dit, ouvrez les yeux et voyez en quoi les Arméniens ont transformé nos mosquées. Y a-t-il eu une réaction à partir de là ? Non ! Cela a été détruit par les Arméniens. Qu’avons-nous détruit ? Qu’avons-nous fait ? Nous venons de les réparer et de nous en occuper. Par conséquent, vous savez, nous ne pouvons tout simplement pas ignorer une approche aussi déraisonnable. Nous sommes prêts à continuer de coopérer avec l’UNESCO. Mais à une condition, l’UNESCO doit maintenir son statut international. L’UNESCO n’est affiliée à aucun pays. Si cette approche prévaut dans nos relations, alors il y aura coopération. Sinon, cette coopération peut être révisée » , a déclaré Aliyev.