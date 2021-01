Le championnat arménien se déroule en deux tours, aidant les athlètes à marquer plus de points selon Gagik Sargsyan

Les skieurs arméniens ont débuté le championnat du pays, qui est un classement.

« C’est déjà la troisième année que nous organisons le championnat arménien par étapes, donnant ainsi aux athlètes la possibilité d’avoir de nombreux départs et aux entraîneurs de reprendre les athlètes. Il est également possible que le championnat soit une cote, nos athlètes ont la possibilité de marquer plus de points " , a déclaré Gagik Sargsyan. Selon ce dernier, après les deux manches du championnat, 2 garçons et 2 filles auront le droit de participer au championnat du monde, qui se tiendra en Allemagne en février-mars.

Evoquant le nombre de participants au championnat, le secrétaire général de la Fédération de ski a déclaré que les athlètes de pointe du pays de Gyumri, Vanadzor et Ashotsk y participeraient.

« La pandémie de coronavirus a vraiment affecté les résultats des athlètes et leur participation aux tournois internationaux. « C’est la dernière saison de qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022. Il s’avère que nous ne savons toujours pas à quel type de tournoi les athlètes pourront participer », a-t-il déclaré.

Gagik Sargsyan a souligné qu’ils sont dans une situation difficile, car il n’y a pas non plus assez de neige en Arménie. Le championnat de ski alpin du pays aura lieu début février.

Le championnat arménien de classement de ski se tiendra du 16 au 17 janvier à Ashotsk. Le championnat comprendra deux manches. Le 16 janvier, les femmes concourront dans le style classique de 5 km, les hommes dans le 10 km et le 17 janvier, les femmes concourront dans le 5 km et les hommes dans le 10 km.

La deuxième étape est prévue du 12 au 14 février.

La Fédération arménienne de ski prévoit d’organiser un semi-marathon sur l’itinéraire Ashotsk-Arpi, qui sera le premier du genre. Cette année, l’académie du tourisme sportif commencera à fonctionner.

ARMENPRESS.