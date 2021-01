Le Premier ministre a eu une rencontre d’adieu avec l’Ambassadeur Urazaev

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu hier l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan en République d’Arménie, Timur Urazaev, qui achève sa mission diplomatique dans notre pays.

Le Premier ministre a remercié M. Urazayev pour son travail efficace visant à développer les relations arméno-kazakhes. Nikol Pashinyan a souligné l’importance du développement continu des relations arméno-kazakhes et le fait d’une coopération étroite entre les deux pays dans des formats multilatéraux - au sein de l’UEE, de l’OTSC et de la CEI. Selon le Premier ministre, l’Arménie et le Kazakhstan ont un grand potentiel de coopération économique, pour la mise en œuvre de laquelle Nikol Pashinyan a souligné la nécessité d’une activité vigoureuse de la commission intergouvernementale et d’un élargissement des liens entre les secteurs privés des deux États.

L’Ambassadeur Urazaev a personnellement remercié le Premier ministre et le Gouvernement de la République d’Arménie pour leur étroite coopération, assurant qu’au cours de ses futures activités, il continuera à tout mettre en œuvre pour promouvoir le développement des relations amicales arméno-kazakhes. L’Ambassadeur a noté qu’au cours des 5 dernières années, les relations bilatérales se sont systématiquement développées dans tous les domaines. Parlant de coopération économique, M. Urazaev a noté que, malgré la pandémie de coronavirus, le volume des échanges entre les deux pays en 2020 a augmenté de 50%, ce qui est une bonne condition préalable pour maintenir et développer la croissance.

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont évoqué les perspectives de coopération économique, les priorités de la présidence du Kazakhstan au sein de l’UEE, ainsi que d’autres questions d’importance régionale.

ARMENPRESS