Ara Aivazian appelle l’Azerbaïdjan à refuser la rhétorique militariste et anti-arménienne

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Aivazian, appelle l’Azerbaïdjan à s’abstenir de toute rhétorique militariste et anti-arménienne.

Commentant la déclaration de l’Azerbaïdjan selon laquelle les responsables arméniens n’ont pas le droit de se rendre au Haut-Karabakh, le ministre arménien des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes : « La déclaration du 9 novembre n’imposait aucune restriction à la visite des responsables arméniens, des partenaires étrangers ou de toute autre personne en Artsakh. Par conséquent, nous invitons la partie azerbaïdjanaise à faire face à la vérité, à refuser la rhétorique militariste et anti-arménienne, et si elle est vraiment prête à établir des relations normales avec l’Arménie et l’Artsakh, travailler ensemble, entamer des négociations sur la clarification finale du statut », a déclaré Ara Ayvazyan.

ARMENPRESS.