A Aparan (Arménie) une serre de 5e génération innovante et à la pointe de la technologie est en activité

L’un des plus importants investissements réalisés ces derniers mois dans la ville d’Aparan dans la région d’Aragatsotn (Arménie) est la création d’une serre ultra-moderne.

Sur sa page Facebook, la ville d’Aparan a présenté la serre agricole construite dans le district administratif de Saralanj, qui répond à toutes les normes internationales et européennes. Une mise en place d’un équipement importante pour Aparan avec cette serre qui dispose de toutes les conditions nécessaires au développement et à l’expansion de plantations sous serres.

La serre occupe une superficie de 28 000 mètres carrés et compte 80 emplois crées. Avec un plan de croissance supplémentaires de 25 0000 mètres carrés l’an prochain. 17 types de fleurs royales hollandaises poussent dans la serre, 60 000 fleurs sont produites quotidiennement.

Une grande partie de la production de cette serre géante d’Aparan sera exportée.

Krikor Amirzayan