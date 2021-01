Seules 6 centrales électriques sur les 34 de l’Artsakh avant la guerre restent aux mains des Arméniens

Suite de la guerre, l’Artsakh a perdu une capacité de 112,5 mégawatts de centrales hydroélectriques. Six centrales électriques sur les 34 que comptait la République de l’Artsakh restent aux mains des Arméniens.

Ce sont cinq petites centrales hydroélectriques, et une plus grande près du réservoir de Sarsang construit sur la rivière Tartar. Les évaluations de la sécurité énergétique de l’Artsakh après ces pertes sont très négatives. Les consommateurs devront utiliser l’énergie la plus chère produite par les centrales hydroélectriques arméniennes.

Selon Stepan Papikyan, président de l’ONG « Armenian Energy Academy », il y a beaucoup de travail à faire et urgent, car la situation en Artsakh est très mauvaise en raison de la perte de capacité énergétique. Avant cela, il considère qu’il est possible de remédier à la situation avec l’énergie solaire. « Il y a des endroits où des générateurs diesel ont été installés, mais ce n’est pas la solution définitive au problème » dit S. Papikyan.

En raison de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan, l’Artsakh a subi une perte de centrales hydroélectriques d’une capacité de 112,5 mégawatts.

Avant la guerre, il y avait 187,5 mégawatts de centrales hydroélectriques en République d’Artsakh, à la suite de la guerre, il restait 75 mégawatts de centrales hydroélectriques et la perte était de 112,5 mégawatts. Ce nombre comprend Sarsang avec des centrales d’une capacité de 50 mégawatts, 4 petites centrales hydroélectriques avec une capacité de 12-13 mégawatts et une centrale hydroélectrique d’une capacité de 12 mégawatts.

L’Artsakh qui était presque entièrement autonome en besoins en électricité est désormais dépendante de l’Arménie qui devra l’approvisionner via la ligne électrique depuis Goris.

Mais l’Artsakh pourrait nourrir des projets de constructions d’autres centrales hydroélectriques. Par exemple sur la rivière Debed.

Krikor Amirzayan