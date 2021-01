Un diffuseur australien supprime un article mettant en vedette Serj Tankian discutant du génocide et de la reconnaissance de l’Artsakh

Le Comité national arménien d’Australie a contacté la chaîne ABC (Australian Broadcasting Corporation), lui demandant pourquoi elle avait supprimé un article intitulé « Inside System Of A Down’s Reunion and the Armenian Genocide That Spurred It » de son site Web, qui comportait une interview avec Serj Tankian sur la station de radio Triple J de la chaîne nationale.

Serj Tankian, qui est le leader de System of a Down, lauréat d’un Grammy Award, avait discuté de l’importance de la reconnaissance de la République d’Artsakh pour empêcher un deuxième génocide arménien, expliquant cela comme la motivation du groupe à se regrouper pour produire de la nouvelle musique après une interruption d’enregistrement de 15 ans.

Serj Tankian, un résident néo-zélandais, a été cité sur l’histoire du génocide arménien du point de vue d’un petit-fils d’un survivant de la tentative de 1915 par l’Empire ottoman d’éradiquer la race arménienne. Il a expliqué que ce qui se passait en Artsakh par l’Azerbaïdjan néo-ottoman était la motivation des chansons « Protect the Land » et « Genocidal Humanoidz ».

L’interview a été diffusée sur l’émission The Racket de Triple J avant Noël, avant qu’un article contenant certaines de ses citations clés et l’histoire d’Artsakh ne soit publié sur le site Web d’ABC avec un lien, qui a ensuite été supprimé pour des raisons encore à expliquer.

« ABC est notre diffuseur national et en tant que citoyens australiens d’origine arménienne, nous exigeons une explication sur ce qui a provoqué la suppression de cet article important citant un descendant de survivants du génocide arménien », a déclaré le directeur exécutif de l’ANC-UA, Haig Kayserian.

« L’histoire arménienne du génocide et des crimes de guerre qui ont conduit à l’occupation de la République d’Artsakh par l’Azerbaïdjan mérite sa place dans un média australien libre, et s’il ne s’agissait pas de censure, nous demandons à ABC de corriger l’erreur et de republier l’article, ce qui est dans l’intérêt public. »

Parmi les citations de Serj Tankian tirées de l’interview à la radio, il y avait un appel à l’action à tous les Australiens pour qu’ils soutiennent une pétition publiée par le Comité national arménien d’Australie sur le site Web du Parlement australien, appelant à leur reconnaissance des droits à l’autodétermination de la République d’Artsakh. .

« En Australie en ce moment, il y a une pétition en cours au parlement… pour reconnaître l’Artsakh… afin qu’à l’avenir quelque chose comme ça [la guerre] soit moins susceptible de se produire. Allez sur www.anc.org.au et trouvez le lien vers la pétition pour aider », a déclaré Serj Tankian.

La pétition s’est clôturée avec plus de 3 000 signatures.

Serj Tankian a également déclaré à Triple J : « Dans les années 1920, Joseph Staline a décidé de céder ces terres [Artsakh / Haut-Karabakh] à l’Azerbaïdjan ... ces terres [Artsakh] n’ont jamais été vraiment des terres azéries ... situation… Non seulement ils [l’Azerbaïdjan] ont attaqué avec des missiles, des bombes et des technologies modernes, mais ils ont également attaqué avec de la propagande… de la désinformation… »

Il a ajouté : « C’est une chose difficile pour les Arméniens du monde entier de voir une autre injustice après cent ans arriver à notre peuple par certaines des mêmes personnes qui nient toujours que le génocide a eu lieu… La Turquie nie toujours le rôle de leurs ancêtres… "

« Les médias faisaient juste cette fausse parité parce que la dictature de l’Azerbaïdjan et la dictature de la Turquie d’Erdogan disaient fondamentalement ’oh non, nous ne sommes pas ceux qui ont déclenché la guerre, l’Arménie l’a fait’, même si ce sont eux qui fait (ainsi) en toute impunité….

« Les gars de System of a Down… nous étions tous bouleversés. Nous avons tous sauté à bord. Nous avons fait (les nouvelles chansons dédiées à la sensibilisation à l’Artsakh) se produire dans un laps de temps miraculeux… »a ajouté Serj Tankian.