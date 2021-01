Interview d’Andreï Makine : « Un monument peut être déboulonné, mais un personnage littéraire est en nous »

Dans son poignant nouvel ouvrage, Andreï Makine, écrivain d’origine russe membre de l’Académie française, narre l’histoire de Vardan, son « ami arménien » croisé pendant son enfance et qu’il n’a jamais effacé de sa mémoire. Il n’a jamais pu oublier le regard de celui qui refusait le monde dans lequel il vivait, fait de haine, du désir d’écraser l’autre, et préférait en proposer une vision plus poétique.

En suivant les deux adolescents, on est embarqué dans un quartier déshérité de Sibérie, appelé « Le Bout du diable », où réside une petite communauté d’Arméniens venus soutenir leurs proches emprisonnés à 5 000 km de leur patrie. Nul n’oubliera jamais plus ces magnifiques figures de ce Royaume d’Arménie, des incarnations fabuleuses qui touche jusqu’au fond de notre cœur.

L’auteur a accepté de nous lire un extrait de L’ami arménien, et d’adresser son message personnel à la communauté. Un message amical, en espérant que son ouvrage permette de redonner des lettres de noblesse à la culture arménienne millénaire.

Texte et vidéo : Claire Barbuti / Photo : JF Paga