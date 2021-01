La Turquie inquiète de la nomination Brett McGurk au sein du Conseil national de sécurité américain

Le président américain Joe Biden a nommé Brett McGurk, partisan convaincu de la présence militaire américaine en Syrie et détracteur acharné du gouvernement turc, au poste de coordinateur pour le Moyen-Orient au sein du Conseil national de sécurité.

M. McGurk, un vétéran de la sécurité nationale qui a servi à divers titres sous les administrations démocrates et républicaines successives, a fréquemment critiqué le gouvernement turc pour son rôle en Syrie et ses politiques régionales plus larges.

McGurk a quitté son rôle d’envoyé américain auprès de la coalition internationale de lutte contre le groupe de l’État islamique (IS) fin 2018 suite à la décision du président Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie.

Les responsables turcs ont longtemps considéré McGurk avec suspicion du fait de son rôle dans le renforcement du partenariat entre les forces américaines et les Forces démocratiques syriennes (SDF) à dominance kurde, dirigé par la milice YPG - une ramification syrienne du PKK basé en Turquie.

En 2017, le ministre turc des affaires étrangères Mevlut Cavusoglu avait ouvertement demandé l’éloignement de McGurk. « Brett McGurk, l’envoyé spécial des États-Unis dans la lutte contre Daesh [IS], soutient clairement et définitivement le PKK et le YPG. Il serait bénéfique que cette personne soit changée », avait déclaré M. Cavusoglu à l’époque.