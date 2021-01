L’UGAB France a le plaisir d’annoncer la nomination d’Aurore Bruna à la présidence de l’UGAB Marseille et comme membre « ès qualité » au sein du Conseil d’Administration de l’UGAB France.

Après des études d’histoire contemporaine des relations internationales à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Aurore Bruna est professeure certifiée d’histoire géographie à Marseille. Elle est également l’auteure d’un ouvrage universitaire « L’Accord d’Angora de 1921, théâtre des relations franco-kémalistes et du destin de la Cilicie », préfacé par Raymond Kevorkian.

Fondée en 1910, la section marseillaise de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) occupe une place symboliquement importante au sein de notre organisation. Cette importance, elle la doit au fait d’avoir été la première section française de l’UGAB et à sa présence dans une ville qui fut le berceau de la communauté arménienne de France.

Cette dimension particulière, l’UGAB Marseille la doit aussi au fait qu’elle a toujours tenu et occupe toujours une place centrale au sein de la communauté arménienne de Marseille grâce au travail et au dévouement de ses présidents, membres et sympathisants. Par ses missions elle a œuvré et continue d’agir pour la protection de notre héritage culturel, pour la pérennité de notre identité et en faveur du développement de l’Arménie et de l’Artsakh.