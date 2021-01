Nous adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à Ani Stepanow, ancienne présidente du CCAF Sud et présidente de l’association Culturelle Arménienne 13, située aux Pennes-Mirabeau.

Touchée durement par la Covid, elle vient de regagner son domicile, après un âpre combat contre la maladie.

Personnalité sympathique et engagée auprès de la communauté arménienne des Bouches-du-Rhône, Ani Stepanow a toujours fait part de sa disponibilité et de sa présence auprès des différentes manifestations et événements organisés par les associations arméniennes du département.

Durant son mandat à la présidence du CCAF Sud, elle avait su créer des liens d’amitiés et de travail avec Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, ainsi qu’avec Renaud Muselier, président de la région Sud.

Nous avons joint Ani Stepanow hier soir : bien que affaiblie par cette épreuve, le souffle court, elle se voulait rassurante auprès de ses amis, les remerciant pour les nombreux messages de solidarité.

Toujours bienveillante auprès de ses proches en Arménie et en Artsakh où elle s’est rendue plusieurs fois, elle aura plaisir à reprendre ses actions humanitaires après sa convalescence, que nous souhaitons rapide.

Alain Sarkissian