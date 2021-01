Athènes demande l’aide de l’UE pour le retour de migrants en Turquie

Athènes, 14 jan 2021 (AFP) - La Grèce a demandé jeudi l’aide de l’Union

européenne pour « le retour immédiat » en Turquie voisine de près de 1.500

migrants déboutés du droit d’asile par les autorités grecques, qu’Ankara

refuse de recevoir.

Cette « requête » grecque a été soumise à la Commission européenne et à

Frontex, l’Agence européenne de surveillance des frontières extérieures de

l’UE, et concerne "des migrants de pays tiers (non européens ndlr) qui n’ont

pas droit à la protection internationale", selon le ministère grec des

Migrations et de l’Asile.

Ces demandeurs d’asile déboutés vivent actuellement dans les camps

d’accueil et d’enregistrement des îles grecques situées près des côtes

turques : 995 personnes à Lesbos, 180 à Chios, 187 à Kos et 128 à Samos,

précise un communiqué ministériel.

"L’Europe doit établir un mécanisme commun pour répondre à ce problème dans

le cadre du nouveau pacte (européen) sur l’asile, mais aussi mettre en œuvre

la nécessaire procédure opérationnelle légale pour permettre ces retours", a

souligné dans un communiqué Notis Mitarachi, ministre grec des Migrations et

de l’Asile.

En vertu de la déclaration commune UE-Ankara de 2016 établie après la crise

migratoire de 2015 pour dissuader les migrants de venir en Europe, la Turquie

est tenue de prendre en charge les demandeurs d’asile déboutés en Grèce. En

échange, l’UE doit soutenir financièrement Ankara.

Mais la Turquie accuse l’UE de ne pas avoir rempli ses obligations alors

que 3,6 millions de réfugiés en majorité syriens vivent sur son territoire.

Athènes soutient que seuls 139 retours ont été effectués en 2020 avant

qu’Ankara n’arrête ce processus en mars à cause de la pandémie de coronavirus.

"Nous attendons que la Turquie intensifie ses efforts en vertu de la

déclaration commune« , a indiqué Notis Mitarachi, soulignant que »premièrement", Ankara doit empêcher les bateaux-passeurs de quitter les côtes

turques vers la Grèce et l’Europe.

« Deuxièmement », Ankara "doit accepter le retour des migrants sur la base de

la déclaration commune UE-Turquie mais aussi des accords bilatéraux de

réadmission existants", a dit le ministre.

L’UE a indiqué en décembre avoir affecté la totalité des 6 milliards

d’euros promis à la Turquie en 2016. Cet argent, qui ne sera pas versé

directement au gouvernement d’Ankara, vise à financer des projets spécifiques

en Turquie pour répondre aux besoins des réfugiés.