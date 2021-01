A la découverte de l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui

Du 13 janvier au 13 février 2021, la médiathèque d’Émery-Raphaël-Cuevas à Émerainville vous propose, sur place ou en ligne, une découverte de l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui.

Un génocide, le joug de l’Union soviétique, un tremblement de terre, des conflits avec l’Azerbaidjan, certes... Mais l’Arménie ne se résume pas à cette lourde Histoire ! Son peuple a su se reconstruire, que ce soit en Arménie ou à l’étranger au sein de la diaspora. Le temps d’une exposition, d’un film, d’un spectacle de contes musicaux, découvrez les richesses de ce pays à la médiathèque d’Émerainville (Seine-et-Marne).

Les rendez-vous :

Exposition, du 13 janvier au 13 février

Arménie, année zéro

Editeur et photographe, Patrick Rollier pose un regard très personnel sur les Arméniens d’aujourd’hui et sur ce pays en reconstruction depuis les années 1980, à travers une vingtaine de photographies.

Collage, le mercredi 27 janvier à 15h30

Atelier créatif à partir de 8 ans

Créez une carte souvenir à l’aide de différentes illustrations représentant l’Arménie.

Sur inscription auprès des bibliothécaires, par mail [email protected] ou par téléphone 01 60 37 78 87.

Projection-rencontre, le samedi 6 février à 16 h

1 bis, chroniques arméniennes : Projection suivie d’une rencontre avec Jocelyne Sarian, réalisatrice

Ce documentaire (30 minutes) retrace l’histoire de familles arméniennes, victimes du génocide de 1915. Ces réfugiés ont été accueillis à partir de 1926 au 1 bis, rue Rouget de L’Isle, à Choisy-le-Roi. Le récit s’appuie sur le journal intime de Hrant Sarian, le grand-père de la réalisatrice. Une histoire entre l’Orient et l’Occident qui résonne jusqu’à nos jours. (La voix du grand-père est interprétée par Pascal Légitimus, proche du 1 bis par la famille de sa mère.)

Diffusion en ligne du documentaire et rencontre en visioconférence, après inscription auprès des bibliothécaires, par mail [email protected] ou par téléphone 01 60 37 78 87.

Contes le samedi 23 janvier

Contes d’Arménie en musique : Contes merveilleux issus du répertoire traditionnel arménien, adaptés et racontés par Anouch Donabédian-Krikorian. La conteuse s’accompagne au kamantcha, un ancêtre du violon et l’instrument de prédilection des troubadours de la région du Caucase.

Le voyage d’Azad, À partir de 4 ans, Samedi 23 janvier à 10h30

Azad est un petit garçon qui se réveille un jour avec le rêve de devenir musicien. La rêverie l’emporte sur le chemin de la découverte musicale. Qui de l’oiseau aux mille plumes, du chat, de la maman chien ou du vieil homme va pouvoir l’aider à trouver sa route ?

Zanki, Zranki, les deux chiens fabuleux, À partir de 6 ans, Samedi 23 janvier à 11 h 30

Les habitants d’un village sont sous l’emprise de trois terribles dragons, jusqu’au jour où arrive Souren, un jeune garçon qui va les délivrer avec l’aide de ses deux chiens fabuleux, Zanki et Zranki... Réussira-t-il pour autant à échapper à l’ogresse ? Zanki Zranki est un conte traditionnel qui transporte petits et grands dans un monde fantastique où règnent la fantaisie, la disproportion, et le burlesque.

Diffusions en visioconférence après inscription auprès des bibliothécaires, par mail [email protected] ou par téléphone 01 60 37 78 87

Plus d’infos : https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-dagglomeration/actualite/armenie-vue-dici-3498