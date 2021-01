Avec Le Dernier Jour du jeûne, Simon Abkarian signe une pièce brillante, entre chronique méridionale et saga familiale proche de la tragédie grecque. Créée en 2014 à Marseille, cette “tragi-comédie de quartier” (sous-titrée comme telle) revient avec un casting impeccable. Captée sur les planches du Théâtre du Châtelet, elle est à découvrir en replay sur le site de France 5.

En dialoguiste hors pair, Simoon Abkarian manie les destins de ces personnages haut en couleur avec une plume ardente et juste, traitant sur fond de polar palpitant du poids de la tradition et du patriarcat agissant sur les femmes et les hommes d’un même quartier. Avec L’envol des oiseaux, Le dernier jour du jeûne forme un diptyque intitulé Au-delà des ténèbres, célébrant le théâtre populaire et rendant hommage aux racines méditerranéennes de l’auteur.

A voir en replay : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2193891-le-dernier-jour-du-jeune-par-simon-abkarian-au-theatre-du-chatelet.html

Avec : Ariane Ascaride, David Ayala, Assaâd Bouab, Pauline Caupenne, Délia Espinat-Dief, Simon Abkarian, Marie Fabre, Chloé Rejon, Océane Mozas, Catherine Schaub-Abkarian, Igor Skreblin.