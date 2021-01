L’Autorité britannique de l’aviation civile fournira une assistance en matière de gestion de la sécurité à l’Arménie

CAA International (CAAi), la branche de coopération technique de la UK Civil Aviation Authority (UK CAA), a été engagée par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) pour développer un manuel de gestion de la sécurité pour le Comité de l’aviation civile (CAC) de la République d’Arménie. Ce projet est financé par l’ambassade britannique d’Erevan à la demande de la CAC.

Au cours des trois prochains mois, les régulateurs de l’aviation de la CAA du Royaume-Uni travailleront avec la CAC pour développer un manuel de gestion de la sécurité pour aider à gérer les obligations des autorités compétentes de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) et de l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) de l’Arménie. Le manuel établira les étapes de mise en œuvre et de maintien d’un système de gestion de la sécurité et fournira l’assurance que les risques pour la sécurité aérienne des États sont gérés efficacement. Le manuel sera également essentiel pour évaluer les systèmes de gestion de la sécurité des prestataires de services arméniens, en facilitant la collecte et l’échange d’informations sur les dangers et les lacunes en matière de sécurité. Un atelier sur le contenu du manuel et les nouvelles procédures sera également organisé.

L’assistance de la CAA du Royaume-Uni fait partie d’un programme plus large mené par la CAC pour améliorer le niveau de capacité de supervision de la sécurité en Arménie et améliorer les normes de sécurité internationales, ce qui facilitera la croissance de l’industrie aéronautique arménienne et, par conséquent, de l’économie arménienne.

Le projet a été officiellement lancé lors d’une réunion virtuelle de lancement mercredi matin, à laquelle ont participé des responsables de la CAC, de la CAAi et du FCDO, dont Mme Helen Fazey, chargée d’affaires du Royaume-Uni en République d’Arménie.

S’exprimant après la réunion, Rob Erskine, chef des opérations chez CAAi, a commenté :

« Avec plus de 15 000 passagers venant du Royaume-Uni à destination de l’Arménie chaque année, nous sommes ravis de pouvoir aider nos homologues arméniens avec l’expérience et le savoir-faire de la CAA britannique. Grâce au financement du FCDO, nous pouvons construire un régulateur de l’aviation plus fort et plus robuste en Arménie. Nous sommes pleinement déterminés à soutenir la CAC dans sa démarche visant à améliorer les normes de sécurité internationales et à promouvoir le développement durable du système aéronautique arménien.

Dans son discours d’ouverture, la Chargée d’Affaires du Royaume-Uni en Arménie, Helen Fazey, a déclaré : « L’amélioration de la connectivité aérienne sera la clé pour libérer le potentiel de croissance économique et la prospérité de l’Arménie, en partie parce qu’elle permettra au pays d’attirer plus d’investissements commerciaux, de faciliter le commerce et stimuler le tourisme. La UK Civil Aviation Authority International est extrêmement bien placée pour soutenir le régulateur de l’aviation arménien : en s’appuyant sur son expérience en matière de sécurité aérienne, de sécurité et de réglementation économique dans plus de 140 pays, et en travaillant main dans la main avec la CAC à la poursuite de l’objectif commun d’élever les normes de l’aviation en Arménie. »

Tatevik Revazyan, directeur général de la CAC, a conclu : « L’Arménie a l’un des records de sécurité les plus élevés de l’Organisation de l’aviation civile internationale avec un taux de mise en œuvre de 84,89% alors que la moyenne mondiale est de 68,85%. Malgré cela, des lacunes en matière de sécurité ont été identifiées, ce qui a conduit à une réforme institutionnelle de notre comité de l’aviation civile. La cause profonde de ces lacunes est principalement liée à l’absence d’un système de gestion de la sécurité efficace. Par conséquent, nous nous félicitons vivement de l’expertise reconnue de l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni et remercions l’ambassade du Royaume-Uni et en particulier la chargée d’affaires britannique, Mme Helen Fazey, pour avoir permis la mise en œuvre de ce projet.

Le projet a débuté le 8 Janvier 2021 et devrait durer trois mois.