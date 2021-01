Joe Biden nomme Samantha Power pour diriger l’USAID

Le président élu Joe Biden a nommé l’ancienne ambassadrice de l’ONU Samantha Power à la tête de l’Agence américaine pour le développement international.

Joe Biden a également déclaré qu’il élevait ce rôle - administrateur de l’USAID - au rang de membre du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

« Samantha Power est une voix de conscience et de clarté morale de renommée mondiale - qui défie et rallie la communauté internationale à défendre la dignité et l’humanité de tous les peuples », a déclaré Joe Biden dans un communiqué mercredi.

« Je sais de première main les connaissances inégalées et l’engagement inlassable à l’engagement américain de principe qu’elle apporte à la table, et son expertise et sa perspective seront essentielles alors que notre pays réaffirme son rôle de leader sur la scène mondiale », a-t-il déclaré. « En tant qu’administrateur de l’USAID, l’Ambassadeur Power sera une force puissante pour élever les personnes vulnérables, inaugurer une nouvelle ère de progrès et de développement humains et faire progresser les intérêts américains à l’échelle mondiale.

Samantha Power, 50 ans, a servi dans l’administration Obama en tant qu’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies de 2013 à 2017. De 2009 à 2013, elle a fait partie du personnel du Conseil national de sécurité en tant qu’assistante spéciale du président et directrice principale des affaires multilatérales et des droits de l’homme .

Avant sa carrière dans la diplomatie, Power était une journaliste qui faisait des reportages depuis la Bosnie, le Timor oriental, le Kosovo, le Rwanda, le Soudan et le Zimbabwe. Elle a été directrice exécutive fondatrice du Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard Kennedy School et est actuellement professeure à Harvard. Elle est née à Dublin en 1970 et a immigré aux États-Unis depuis l’Irlande avec sa famille à l’âge de 9 ans.

Samantha Power a remporté un prix Pulitzer en 2003 pour son livre A Problem From Hell : America and the Age of Genocide .

« L’un des défis les plus urgents auxquels notre nation est confrontée est de restaurer et de renforcer le leadership mondial de l’Amérique en tant que champion de la démocratie, des droits de l’homme et de la dignité de tous », a déclaré la vice-présidente élue Kamala Harris dans un communiqué. « Peu d’Américains sont mieux équipés pour aider à diriger ce travail que l’Ambassadrice Samantha Power. »

« Perspicace, résolu et guidé par une véritable boussole morale, l’Ambassadeur Power est un leader chevronné et un penseur novateur », a ajouté Kamala Harris. « Et elle aidera non seulement à élever les plus vulnérables du monde et à promouvoir les intérêts de notre nation dans le monde, mais elle sera une voix puissante pour les valeurs et les idéaux que nous chérissons en tant qu’Américains ».