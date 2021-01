Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh condamne la violation du cessez-le-feu

Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a publié une déclaration sur les violations du régime de cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan, à la suite desquelles un soldat Arménien a été blessé.

’’Le 13 janvier, les forces armées azerbaïdjanaises ont gravement violé le régime de cessez-le-feu dans la direction centrale de la ligne de contact. À la suite de l’incident, un soldat de l’Armée de défense de la République d’Artsakh a été blessé par un tir azéri. Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh condamne fermement les mesures de provocation de la partie azerbaïdjanaise et les qualifie d’action visant à déstabiliser la situation dans la zone de conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh et à perturber les efforts de maintien de la paix. Ce type de comportement dangereux est inacceptable et constitue une violation flagrante de la déclaration trilatérale des dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan du 9 novembre 2020 sur un cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh. Nous appelons l’Azerbaïdjan à suivre strictement les engagements pris dans le cadre de la Déclaration trilatérale et à s’abstenir de toute action de provocation qui pourrait saper la trêve actuelle ’’.

ARMENPRESS