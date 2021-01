Arman Tatoyan : les réseaux sociaux azéris fourmillent d’appels pour tuer, torturer et d’autres actes de cruauté envers les Arméniens

Armen Tatoyan le représentant des Droits de l’homme en Arménie qui enregistre toutes les données sectaires envers les droits humains affirme que les réseaux sociaux azéris sont pleins d’appels pour tuer, torture, boire du sang ainsi que d’autres cruautés envers les Arméniens.

Cette violence est telle que pour le cas des enfants, des réseaux azéris diffusent des images d’enfants Arméniens et questionnent les internautes s’ils sont prêts à tuer ces enfants Arméniens…

Toutes les preuves sont consignées en présentées en détail dans le rapport extraordinaire du défenseur des Droits de l’homme en Arménie sur les violations des Droits de l’homme en Artsakh par les Azéris ainsi qu’en Azerbaïdjan sur des prisonniers Arméniens. Arman Tatoyan a ainsi mis -preuves à l’appui- cette haine et hostilité de l’Azerbaïdjan contre les Arméniens qui peuvent être soumis à une torture et une attitude inhumaine du fait de leur origine.

Krikor Amirzayan