Allumage de bougies au cimetière militaire de Yerablour à Erévan à la mémoire des soldats héros morts en Artsakh

En souvenir des héros morts lors de la dernière guerre en Artsakh, au cimetière militaire des héros de Yerablour à Erévan fut réalisée hier soir une cérémonie avec allumage de bougies. Des proches des soldats et volontaires Arméniens morts lors de cette dernière guerre de l’Artsakh étaient venus par centaines procéder à ces allumages de bougies de souvenir des disparus. Avec également des prières qui leur étaient dédiées. La cérémonie était organisée par l’homme d’affaire Artak Tovmasyan le propriétaire de l’hôtel Tvin à Erévan. Ces centaines de bougies allumées au cimetière de Yerablour, les fumées de l’encens, les prières et l’émotion des proches des soldats héros, donnaient à la nuit d’Erévan une vision particulière chargée de mémoire, de douleur et de force. La force arménienne qui rejaillit du peuple à chaque agression de l’Arménie.

Krikor Amirzayan