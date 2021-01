L’Azerbaïdjan détiendrait de nombreux prisonniers de guerre et civils Arméniens qui ne sont pas sur les listes officielles a indiqué le conseiller présidentiel de l’Artsakh, Artak Beglaryan

L’Azerbaïdjan continue de violer le droit international en matière des Droits de l’homme et des prisonniers de guerre a indiqué Artak Beglaryan, un proche collaborateur de la présidence de l’Artsakh. Artak Beglaryan qui était auparavant chargé des Droits de l’homme en Artsakh. « De nombreux prisonniers de guerre et civils Arméniens, avec 64 prisonniers de guerre et autre citoyens arméniens sont emprisonnés en Azerbaïdjan sans être inclus dans la liste de la Croix Rouge internationale et des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh » a affirmé Artak Beglaryan. Ainsi l’Azerbaïdjan cacherait des dizaines de prisonniers de guerre Arméniens qui n’apparaissent pas sur les listes officielles.

Krikor Amirzayan