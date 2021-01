Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont débattu des questions de sécurité

Le 13 janvier, une conversation téléphonique a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères arménien et russe, Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères d’Arménie, dans le cadre de la réunion des dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le 11 janvier à Moscou, les ministres ont discuté des questions de sécurité et de stabilité régionales. Le ministre Ayvazyan a souligné l’importance du respect immédiat et complet des obligations consacrées dans la Déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 sur le retour des prisonniers de guerre, des otages et autres détenus.

Au cours de la conversation, les parties ont également abordé l’agenda des relations alliées arméno-russes.

