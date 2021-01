Le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan et son homologue russe Sergueï Lavrov ont débattu des questions de sécurité

Aujourd’hui mercredi 13 janvier, Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères a indiqué que cet entretien faisait suite à la rencontre le 11 janvier à Moscou du Premier ministre arménien Nikol Pachinian avec les présidents russe Vladimir Poutine et son homologue azéri Ilham Aliev portant sur les questions de sécurité et de la stabilité régionale. Ara Ayvazyan a affirmé l’importance du respect de la totalité des obligations suite à la déclaration trilatérale du 9 novembre dernier pourtant sur l’arrêt des combats au Haut-Karabagh, du retour des prisonniers de guerre et otages retenus. Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont également discuté des relations arméno-russes.

Krikor Amirzayan