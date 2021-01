Poutine a présenté à Erdogan les résultats de sa réunion avec Pachinian et Aliev à Moscou lundi

Entretien téléphonique aujourd’hui entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué le Kremlin. Vladimir Poutine a présenté à Erdogan les résultats de sa réunion lundi avec Nikol Pachinian et Ilham Aliev et de la mise en œuvre de la déclaration du 9 novembre liée au cessez-le-feu au Haut-Karabagh. Il a évoqué la volonté de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie de normaliser leurs relations et de débloquer les voies de communication et développer les économies. Erdogan a exprimé son soutien aux efforts de la Russie pour le règlement du conflit du Haut-Karabagh ainsi que la coordination des actions de la Russie et de la Turquie en faveur du développement économique régional. Les deux présidents ont également évoquer la création d’un centre russo-turc de surveillance du cessez-le-feu au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan