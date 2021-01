Félix, love me not

Félix avait fui son Arménie natale pour vivre à Paris en toute liberté. Didier Roth-Bettoni et Nathalie Battus retracent le parcours de ce jeune homme depuis son arrivée en France, les rencontres et les amitiés, les soirées « chemsex » alliant drogue et pratique sexuelle, et le point final de cette courte existence le 24 décembre 2017.

Un podcast à écouter sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/felix-love-me-not