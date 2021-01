Atteint du COVID, le président Armen Sarkissian hospitalisé en Grande-Bretagne

Le président Armen Sarkissian a été transporté à l’hôpital pour subir un traitement, et ce une semaine après avoir été diagnostiqué positif au COVID-19, a révélé hier son cabinet.

"La maladie est encore dans un stade compliqué, a déclaré celui-ci dans un communiqué. Le président Armen Sarkissian présente des symptômes typiques de ce virus, notamment une fièvre et une double pneumonie. »

Le bureau de presse d’Armen Sarkissian a signalé le diagnostic pour la première fois le 5 janvier. Il avait alors précisé que le président de 67 ans présentait les symptômes et avait été testé positif au Coronavirus à la suite d’une chirurgie du pied qu’il avait subie à Londres le 3 janvier.

Armen Sarkissian est un ancien citoyen britannique qui a vécu à Londres pendant près de 30 ans, avant de devenir le chef d’État de l’Arménie - un poste largement cérémoniel, qu’il occupe depuis avril 2018.

Le service de presse présidentiel a annoncé le 8 janvier qu’il reviendrait en Arménie « immédiatement après la stabilisation de sa condition ».

On ne sait pas précisément si Armen Sarkissian, qui a constamment observé les règles de distance physique lors de ses engagements officiels, a été infecté par le COVID-19 en Arménie. Il s’est rendu en Grande-Bretagne à la fin du mois dernier et a passé le réveillon du Nouvel An avec ses fils et petits-enfants vivant à Londres.

L’Arménie et le Royaume-Uni ont tous deux été durement touchés par la pandémie de Coronavirus. Plus de 163 000 cas ont été officiellement confirmés, dont au moins 2951 décès, dans le pays du Caucase du Sud qui compte environ 3 millions d’habitants à ce jour.