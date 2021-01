Le Président arménien Armen Sarkissian atteint du Covid-19 début janvier vient d’être hospitalisé pour une double pneumonie

Le président arménien Armen Sarkissian est hospitalisé, a indiqué ce matin le bureau présidentiel dans un communiqué de presse. Armen Sarkissian qui avait subi une intervention chirurgicale au pied et avait passé le Jour de l’An en famille à Londres avait lors d’un test été déclaré positif au COVID-19 et travaillait dans le confinement.

Mis son état s’est empiré « la maladie a encore un cours compliqué. Le président Sarkissian présente les symptômes caractéristiques de cette affection, notamment de la fièvre et une double pneumonie » l’obligeant à être hospitalisé.

Krikor Amirzayan