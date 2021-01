La signature de Nikol Pashinyan à la rencontre Pashinyan-Aliyev-Poutine à Moscou entérine et poursuit la capitulation arménienne

Ce lundi 11 janvier, à Moscou, s’est tenu la rencontre tripartite V. Poutine- I. Aliyev- N. Pashinyan qui s’est soldée par la publication d’une déclaration de plusieurs points.

La déclaration est entièrement consacrée au point 9 de l’accord du 9 novembre qui, en créant un continuum Turquie-Nakhitchevan-Azerbaïdjan, concrétise l’obsession ottomane d’Erdogan. Le CDCA précise que ce point 9 était la seule stipulation de l’accord du 9 novembre qui fasse l’objet d’une limite de temps. Alors que la partie arménienne aurait tout intérêt à jouer l’enlisement, c’est l’empressement azerbaïdjanais qui a été acté dans la réunion du 11 janvier qui était, en réalité, la véritable raison de l’organisation de cette réunion. La déclaration publiée pose de sérieuses questions de sécurité pour le territoire arménien qui sera traversé par une liaison turco-azérie et n’offre en « échange » qu’une illusion d’équilibre de transport commercial.

Humiliation suprême, la question des otages arméniens est absente de la déclaration finale et n’est même pas évoquée en des termes non contraignants alors qu’elle constitue l’actualité majeure de la partie arménienne. Le règlement de cette question est pourtant évoqué au point 7 de l’accord du cessez-le-feu du 9 novembre.

De fait, en souscrivant à cette déclaration commune, Nikol Pashinyan ne réussit pas à résoudre sur la scène internationale, la question primordiale des otages et les abandonne aux geôliers tortionnaires azerbaïdjanais. En remettant à plus tard le règlement de cette situation, il semble oublier que chaque jour qui passe est synonyme, pour ces citoyens arméniens, de tortures physiques et psychologiques, dont les soldats azéris se font fièrement le relai sur les différents réseaux sociaux.

Le CDCA s’inquiète que les déclarations du Premier ministre concernant les prisonniers ne visent en réalité que des objectifs de politique intérieure et n’enregistrent pas de réussites sur la scène internationale.

Il ressort de la déclaration tripartite que l’Arménie n’a officiellement rien obtenu sur le règlement de la question des otages, du respect de l’intégrité de son territoire, ni sur le statut de l’Artsakh. Le CDCA est extrêmement préoccupé de voir que ces questions, qui devraient pourtant être la priorité du Gouvernement arménien, n’ont pas été réglées et laissent la voie aux agressions de l’alliance turco-azérie qui met en œuvre ses plans d’extermination du peuple arménien.

—

Comité de Défense de la Cause Arménienne