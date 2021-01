L’opposition arménienne critique les résultats de la réunion entre Pachinian, Aliev et Poutine

Les deux partis d’opposition représentés au Parlement arménien ont assuré mardi que le Premier ministre Nikol Pachinian n’avait rien réussi lors de ses entretiens avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, qui avaient eu lieu la veille sous l’égide du président russe Vladimir Poutine.

Ils ont souligné l’incapacité de Pachinian à obtenir la libération des soldats et des civils arméniens détenus par l’Azerbaïdjan deux mois après qu’un accord de cessez-le-feu négocié par Poutine a mis fin à la guerre au Haut-Karabakh.

Pachinian, Poutine et Aliev se sont rencontrés à Moscou pour discuter de la mise en œuvre de l’accord. Dans une déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion, ils ont affirmé que leurs gouvernements mettront en place un « groupe de travail » conjoint qui traitera des modalités pratiques de restauration des liaisons de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La déclaration ne fait aucune mention de l’échange inconditionnel de tous les prisonniers également envisagé par l’accord négocié par la Russie. Pachinian a confirmé que lui et Aliyv n’étaient parvenus à aucun accord sur la question.

« L’agenda de l’ennemi est pleinement réalisé alors que celui de la partie arménienne ne l’est pas », a dénoncé Edmon Marukian, chef du parti d’opposition Lumineuse Arménie (LHK). "Pourquoi ? Parce que c’est le symbole de notre défaite [Pashinian] qui continue de discuter. »

« Pachinian a été emmené à Moscou pour une seule chose : s’engager au déblocage des voies de transport et des artères vitales pour l’Azerbaïdjan », a critiqué Naira Zohrabian du parti Arménie prospère (BHK).

Marukian et Zohrabian ont rappelé qu’à la veille du sommet de Moscou, Pachinian avait souligné que la libération des prisonniers de guerre arméniens était essentielle pour ouvrir la frontière arméno-azerbaïdjanaise au trafic commercial.

Un membre éminent du bloc au pouvoir Mon pas, Ruben Rubinian, a insisté sur le fait que la déclaration conjointe publiée par Aliev, Poutine et Pachinian est « bénéfique pour nous » même si elle ne fait aucune référence aux prisonniers de guerre. Il a fait valoir que l’ouverture prévue de la frontière permettra à l’Arménie d’avoir des liaisons ferroviaires avec l’Iran et la Russie. « Le président russe a soutenu en principe la position de la partie arménienne [sur les prisonniers de guerre] », a prŕcisé Rubinian au service arménien de RFE / RL.

Pachinian a remercié Poutine pour ce soutien lorsqu’ils se sont réunis séparément au Kremlin après la réunion trilatérale de lundi. « C’est la question la plus sensible et la plus douloureuse pour nous », a-t-il commenté.

Poutine a confié, pour sa part, que le sommet avait été « utile » malgré l’incapacité d’Aliev et de Pachinian à se mettre d’accord sur la libération des captifs arméniens. « J’espère qu’il y aura un accord sur tous les problèmes, y compris les questions de caractère humanitaire », a-t-il noté face au Premier ministre arménien.

Selon des avocats des droits de l’homme basés à Erevan, plus de 100 prisonniers de guerre et civils arméniens sont toujours en captivité en Azerbaïdjan. Il s’agit de 62 soldats qui ont été faits prisonniers début décembre lorsque les forces azerbaïdjanaises se sont emparées de deux villages arméniens dans le district de Hadrout du Karabakh.

Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, publiée la semaine dernière, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a qualifié ces soldats de « saboteurs » et a indiqué l’intention des autorités azerbaïdjanaises de les poursuivre pour des chefs d’accusation en conséquence. Le ministère arménien des Affaires étrangères a condamné les projets de Bakou comme une violation flagrante du droit international et de l’accord de trêve du Karabakh. Il a accusé la partie azerbaïdjanaise « d’utiliser des prisonniers de guerre arméniens comme otages pour faire avancer son programme politique".