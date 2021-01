Un membre du conseil du Fonds d’assurance militaire arménien estime que le total des dommages causés par la guerre au Karabakh dépasse 38 milliards de dollars

Mesrop Manukyan, membre du conseil d’administration du Fonds d’assurance militaire arménien, a déclaré que la guerre de 44 jours dans la zone de conflit du Haut-Karabakh a coûté 38,4 milliards de dollars à l’Arménie.

Selon ses estimations, les pertes humaines à elles seules sont estimées à 7 milliards de dollars (environ 4 500 soldats tués et soldats disparus, 5 000 personnes handicapées au premier degré et 6 000 personnes handicapées au deuxième degré. Manukyan a cité le Conseil de l’Europe, qui estime la vie d’une personne à l’Etat à 3,1 millions d’euros

Il a également rappelé que le Fonds Arménien Hayastan avait investi environ 150 millions de dollars dans divers projets mis en œuvre dans des zones actuellement contrôlées par l’Azerbaïdjan.

« Dans la seule ville de Shushi, des projets d’une valeur de 15 millions de dollars ont été mis en œuvre. Le total des dommages causés au peuple arménien par la perte de cette ville s’élève à 500 millions de dollars », a déclaré Mesrop Manukyan.

Selon ses estimations, les dommages au système de défense s’élèvent à environ 2 milliards de dollars, et les dommages au gisement d’or de Sotk sont d’environ 8 milliards de dollars.

« Le coût des centrales hydroélectriques en Artsakh, qui sont également passées sous contrôle azerbaïdjanais, est d’environ 600 millions de dollars. En outre, ils étaient une garantie de sécurité énergétique et d’indépendance », a déclaré Mesrop Manukyan.

Selon les statistiques officielles, jusqu’à 150 000 tonnes de céréales et de céréales étaient cultivées chaque année en Artsakh, ce qui, entre autres, est un élément de la sécurité alimentaire.

« Selon des estimations préliminaires, environ 95 000 hectares de terres arables sont allés du côté azerbaïdjanais. Environ 30% du tabac local était produit en Artsakh. Des fruits et légumes de la plus haute qualité ont été fournis à l’Arménie par l’Artsakh. Des fruits et légumes d’une valeur d’environ 300 millions de dollars sont produits chaque année sur les terres, désormais contrôlées par l’Azerbaïdjan. L’Artsakh a également fourni de la viande et des produits carnés à l’Arménie. Les dommages causés à l’agriculture s’élèvent à au moins 3 milliards de dollars », a déclaré Mesrop Manukyan.

Il a également noté que le Fonds d’assurance militaire a une dette d’environ 1,2 milliard de dollars, ce qui signifie que les contribuables potentiels d’Arménie devront payer ce montant.

Selon lui, le système bancaire a perdu environ 1 milliard de dollars, et 10 mines sur 15 en Artsakh sont passées sous le contrôle de l’ennemi, les dégâts sont estimés à 3 milliards de dollars. Dans le même temps, les dommages aux infrastructures (monopoles naturels : électricité, gaz, adduction d’eau, irrigation, routes) sont estimés à environ 2 milliards de dollars

« Les pertes subies par la cave Kataro, la branche Ishkhanadzor de Masis Tobaco LLC et d’autres sont estimées à 100 millions de dollars », a déclaré Mesrop Manukyan.

Il a estimé le dommage moral minimum aux citoyens à 3 milliards de dollars et les dommages aux forêts, aux terres, aux ressources en eau et au logement à 7 milliards de dollars.

De plus, selon ses mots, des dommages inestimables ont été infligés à la diaspora arménienne, qui, de fiers vainqueurs, est devenue une équipe perdante.

« Nos monuments spirituels et culturels, qui sont passés sous le contrôle de l’ennemi, n’ont pas de prix », a déclaré Mesrop Manukyan.