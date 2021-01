Les procureurs généraux d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan se réunissent à Moscou

À l’initiative du procureur général de la Fédération de Russie, une réunion trilatérale entre le procureur général arménien Artur Davtyan, le procureur général de la République d’Azerbaïdjan Kamran Ali et le procureur général de la Fédération de Russie Igor Krasnov a eu lieu aujourd’hui à Moscou.

Le but de la réunion était de renforcer la coopération dans le domaine du droit international, de discuter des conditions nécessaires, ainsi que de plusieurs questions d’actualité. Dans ce cadre, Artur Davtyan a fait référence à la déclaration trilatérale qui a mis fin à la guerre dans le Haut-Karabakh, soulignant la nécessité de mettre en œuvre le 8e point relatif au retour des prisonniers de guerre arméniens et autres détenus détenus en Azerbaïdjan et de garantir leur vie, leur santé et autres droits.

Le procureur général de la République d’Arménie a souligné que le retour des prisonniers de guerre et des civils serait une garantie possible pour le respect des autres accords conclus dans la déclaration tripartite et pour le renforcement de la paix dans la région.

En ce sens, Artur Davtyan a également soulevé la question de la protection de la région contre le terrorisme international et la lutte commune contre celui-ci. Au cours de la réunion, des accords ont été conclus pour poursuivre les discussions sur les questions susmentionnées, ainsi que sur d’autres questions juridiques.