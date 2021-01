L’OMS livre 40000 tests antigéniques rapides pour dépister le Covid-19 en Arménie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a acheté et fourni au ministère de la Santé 40 000 tests antigéniques rapides pour Covid-19. Ces tests détectent assez rapidement les protéines du virus SARS-CoV-2 chez les personnes infectées, rapporte le Bureau des Nations Unies en Arménie.

Les tests de détection rapide des antigènes permettent l’identification précoce, l’isolement et la prise en charge des patients atteints de Covid-19, ce qui est vital pour le contrôle de la pandémie dans le pays. Cependant, il ne convient pas dans tous les contextes, et seuls les prestataires de santé et les professionnels de la santé publique peuvent décider dans quel contexte et à quelle période à partir du début de la maladie il pourrait donner des résultats fiables.

Les tests de détection d’antigène sont encore le seul type de tests rapides qui pourraient être utilisés à des fins de diagnostic du Covid-19, et très peu de ces tests ont fait l’objet d’examens réglementaires. Les laboratoires doivent choisir avec soin pour s’assurer qu’ils utilisent les tests qui répondent aux exigences d’assurance qualité.

En même temps, ces tests présentent un certain nombre d’avantages : ils sont hautement portables, évolutifs, faciles à utiliser et offrent une approche flexible pour aider davantage de personnes dans plus d’endroits à accéder à des tests fiables.

Les directives publiées par l’OMS soulignent la valeur de ces tests dans les zones où la transmission communautaire est répandue et où les tests PCR ne sont pas disponibles ou où les résultats des tests sont considérablement retardés.