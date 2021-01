Les soldats de la paix russes surveillent la situation 24 heures sur 24 et contrôlent le respect du régime de cessez-le-feu au Haut-Karabagh

Le contingent russe de maintien de la paix continue d’exécuter des tâches sur le territoire du Haut-Karabagh.



À l’heure actuelle, les soldats de la paix russes surveillent la situation 24 heures sur 24 et surveillent le respect du cessez-le-feu.



Le cessez-le-feu est respecté sur toute la ligne de contact.



Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des arméniens dans leurs lieux de résidence permanente, fournissent une aide humanitaire et restaurent les infrastructures civiles.



Au cours de l’entraînement au combat, les soldats de la paix améliorent leurs compétences en matière de protection et de défense des postes d’observation et s’entraînent à repousser une attaque contre les postes d’observation.



Les soldats de la paix russes ont équipé les postes d’observation de fortifications, conçues pour protéger les militaires des armes légères et des éclats d’obus, ainsi que pour effectuer une observation complète de la zone environnante.

Pour atteindre ces objectifs, les contours des points de contrôle sont équipés de gabions en vrac GNT-2 et GNT-3. Cette conception assure une protection complète du contingent russe de maintien de la paix de ce poste de contrôle contre les armes légères et les éclats d’obus.

L’infrastructure de poste comprend également deux modules d’habitation confortables pour le personnel, un module pour cuisiner et manger, ainsi qu’un module de transport et technologique équipé d’unités pour fournir une électricité constante.

Tous les modules sont équipés de l’équipement nécessaire, de la vaisselle, des appareils électriques et des systèmes de chauffage et de climatisation.