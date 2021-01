Relier la Turquie à l’Azerbaïdjan par voie ferrée via l’Arménie coûtera environ 430 millions de dollars selon un expert azéri

Selon Vusal Ghasimli le directeur exécutif du Centre pour la réforme économique et l’analyse de la communication de l’Azerbaïdjan, le coût de la construction d’un chemin de fer pour relier l’Azerbaïdjan à la Turquie par l’Arménie et le Nakhitchevan est estimé à 434 millions de dollars.

Selon lui, il s’agit du chemin de fer Kars-Nakhichevan-Meghri-Zangelan-Bakou qui devrait d’abord relier l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan, écrit Interfax.az.

V. Ghasimli a déclaré que l’Arménie, en utilisant les opportunités de l’Azerbaïdjan, peut établir des liaisons de transport avec la Russie dans deux directions : Gyumri-Nakhichevan-Meghri-Bakou, Ijan-Kazakh-Bakou.

« Compte tenu du fait que le tronçon Kars-Gyumri peut être construit, selon des sources étrangères, le coût du projet de construction de la voie ferrée Kars-Gyumri-Nakhichevan-Meghri-Bakou sera d’environ 434 millions de dollars » a déclaré V. Ghasimli.

À la suite d’une réunion trilatérale entre le Premier Ministre arménien Nikol Pachinian et les présidents russe et azéri Vladimir Poutine et Ilham Aliv à Moscou le 11 janvier, un groupe de travail conjoint a été créé pour débloquer tous les liens économiques et de transport dans la région. Le groupe de travail tiendra sa première réunion le 30 janvier. D’ici le 1er mars, Erevan, Bakou et Moscou présenteront le calendrier des travaux nécessaires au transport à travers l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le groupe de travail trilatéral d’Arménie sera dirigé par le Vice-Premier Ministre Mher Grigoryan.

Krikor Amirzayan