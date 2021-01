En Arménie la route entre le fort d’Amberd et le lac Kari dans la région d’Aragatzotn est fermée pour cause de neige

La neige et les routes gelées rendent difficiles certaines voies de circulation en Arménie. L’une de ces routes les plus enneigées et régulièrement fermées est la route qui relie le fort d’Ambderd au lac Kari (Kari lidj) dans la région d’Aragatzotn. Au nord de l’Arménie, en Géorgie et en Ossétie du Nord la neige rend également difficiles certaines voies de circulation. Néanmoins le passage de Stepandzminda-Lars en Ossétie du Nord est ouvert pour tous types de véhicules. Un axe important pour les camions et véhicules qui se rendent en Arménie depuis la Russie ou d’Arménie vers la Russie.

Krikor Amirzayan