Mher Grigoryan vice-Premier ministre arménien sera le représentant de l’Arménie pour le Groupe de travail trilatéral sur le déblocage

Le groupe de travail trilatéral défini hier à Moscou, sera présidé par les vice-Premiers ministres arménien, russe et azéri visant à débloquer toutes les communications économiques et les voies de transport dans la région entre l’Arménie, l’Artsakh, l’Azerbaïdjan ainsi que d’autres Etats. Du côté de l’Arménie c’est Mher Grigoryan le vice-Premier ministre arménien qui aura la charge de cette mission.

La Déclaration conjointe adoptée hier à Moscou entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Vladimir Poutine le président russe et son homologue azéri Ilham Aliev à l’issue de la réunion trilatérale affirme cette volonté d’ouverture des communications et des voies de transport. Le premier paragraphe de la déclaration, en particulier, dit : afin de mettre en œuvre le 9e paragraphe de la déclaration du 9 novembre sur le déblocage de toutes les communications économiques et de transport dans la région, nous soutenons la proposition du président de la Fédération de Russie Poutine sur la création d’un groupe de travail trilatéral sous la coprésidence des vice-premiers ministres les républiques d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan.

Le Groupe de travail tiendra sa première réunion jusqu’au 30 janvier. La liste des principaux secteurs visés sont les communications ferroviaires et routières. D’autres objectifs décidés communément suivront.

Krikor Amirzayan