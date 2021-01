Encore 11 corps de soldats Arméniens retrouvés en Artsakh lors d’opérations de recherche, atteignant désormais le chiffre de 1 222

Les corps de 10 soldats Arméniens et d’un civil ont été retrouvés lors des opérations de recherche dans les zones de combat en Artsakh, dans les directions de Sghnakh, Jabrayil et Hadrout, a déclaré Hunan Tadevosyan, le responsable de communication du Service d’urgence de l’Artsakh.

« Les corps des militaires tombées au combat ont été retrouvés dans les sections des positions militaires. Le civil Arménien mort est un homme âgé. Son corps a été retrouvé chez lui. Il a été identifié. Un examen médico-légal a été mis en place pour clarifier les circonstances de sa mort » a indiqué H. Tadevosyan.

Depuis le cessez-le-feu du 9 novembre et le début des recherches des corps, au total 1 222 corps de soldats, volontaires et de civils Arméniens ont été retrouvés. Ces recherches continuent toujours en direction de Hadrout, Fizouli et Jabrayil. Selon H. Tadevosyan, il n’est pas exclu que des soldats Arméniens qui se cachent probablement dans les forêts puissent être retrouvés vivants.

Krikor Amirzayan