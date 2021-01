Sargis Adamyan, l’international arménien d’Hoffenheim : à la maison nous parlons arménien

Sargis Adamyan, le milieu de terrain de l’équipe nationale d’Arménie et du club allemand d’Hoffenheim a accordé une longue interview à la presse allemande sur l’Arménie, l’Artsakh et le football. Sargis Adamyan qui est de retour à Hoffenheim après plusieurs semaines d’absence.



« Je suis juste heureux d’être de retour. Avant le début de la saison, je me sentais assez fatigué » dit Sargis Adamyan. Le milieu de terrain arménien a également évoqué une blessure subie en fin d’année dernière et dont il s’est remis. Il a également évoqué son absence du fait du coronavirus. « Aujourd’hui je me sens encore plus fort » a ajouté Sargis Adamyan.

Il a évoqué sa famille qui a quitté l’Arménie en 1998 pour s’installer en Allemagne. La raison de leur départ d’Arménie étant la perte de l’emploi de son père. Ils sont venus rejoindre sa tante qui vivait déjà en Allemagne depuis deux ans. Il a également parlé de la guerre en Artsakh et le match Arménie-Géorgie (2-1) en Ligue des nations. Un match important pour l’Arménie et son but.

« C’était une période difficile de voir des gens se battre au prix de leur vie. Je suis plein d’espoir que tout est du passé, tout sera bientôt réglé » dit-il. Les souvenirs de ses premières années en Allemagne restent flous, Sargis Adamyan n’avait que 5 ans. « Mes parents, mes trois sœurs aînées vivent et travaillent à Hambourg. Nous parlons arménien à la maison » a déclaré Sargis Adamyan.

Krikor Amirzayan