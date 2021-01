L’homme qui était responsable de la sécurité pendant la guerre critique Nikol Pachinian

Celui qui dirigeait le service de sécurité nationale (NSS) arménien pendant la récente guerre au Haut-Karabakh a critiqué le Premier ministre Nikol Pachinian, affirmant qu’il aurait pu arrêter les hostilités trois semaines avant le cessez-le-feu négocié par la Russie le 9 novembre.

Mikael Hambardzumian a été nommé chef par intérim du NSS le 8 octobre, onze jours après que l’Azerbaïdjan a lancé des opérations militaires offensives dans et autour du Karabakh. Pachinian l’a remplacé par un autre officier supérieur du NSS, Armen Abazian, un mois plus tard.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Fifth Channel diffusée en fin de journée ce lundi 11 janvier 2021, Hambardzumian a confié qu’il avait lui-même décidé de quitter le service de sécurité le plus puissant d’Arménie en raison de la gestion de la guerre par Pachinian. Il a souligné que le Premier ministre n’avait pas accepté un accord de cessez-le-feu plus favorable qui avait été négocié par le président russe Vladimir Poutine le 20 octobre.

Dans des remarques télévisées du 17 novembre, Poutine avait souligné que la partie arménienne aurait subi moins de pertes territoriales et, en particulier, aurait conservé le contrôle de la ville stratégique de Shushi au Karabakh si Pachinian avait accepté cet accord qui convenait à l’Azerbaïdjan. Il a ajouté avoir été surpris par la position du chef d’Etat arménien.

Ce dernier a expliqué par la suite qu’il avait rejeté la trêve proposée parce qu’elle appelait au retour des réfugiés azerbaïdjanais à Shushi. Il a expliqué que cela aurait également rétabli le contrôle azerbaïdjanais de la ville surplombant la capitale du Karabakh, Stepanakert.

« J’ai été informé des propositions [de Poutine] non par le Premier ministre mais par mes collègues, a révélé Hambardzumian. Je me suis évidemment demandé pourquoi nous n’acceptions pas cette mesure et ce qui nous empêchait de le faire. Après tout, c’était la seule véritable opportunité d’arrêter la guerre et de subir moins de pertes humaines et territoriales.

Selon Hambardzumian, lors d’une réunion du Conseil de sécurité arménien le 19 octobre, le chef de l’état-major de l’armée arménienne, le général Onik Gasparian, a averti Pachinian que la partie arménienne se dirigeait vers la défaite et que la guerre devait cesser le plus tôt possible. Il a assuré que le ministre de la Défense, Davit Tonoyan, avait fait écho à cet avertissement.

« Néanmoins, une décision allant dans ce sens n’a pas été prise [par Pachinian] après cela », a regretté l’ancien chef du NSS.

Au cours de la guerre de six semaines, l’Azerbaïdjan a repris quatre des sept districts du Karabakh détenus par les forces arméniennes du Karabakh depuis le début des années 90. Bakou a accepté d’arrêter ses opérations militaires le 10 novembre en échange de l’engagement arménien de se retirer des trois autres districts.

L’opposition arménienne a pointé du doigt Pachinian pour cette défaite et a exigé sa démission. Les dirigeants de l’opposition ont présenté la révélation de Poutine comme une preuve supplémentaire de la mauvaise gestion par le Premier ministre de la guerre, qui a tué au moins 3 300 soldats arméniens.

Hambardzumian a ajouté sa voix aux demandes de l’opposition peu après son limogeage. Il faisait également partie de la vingtaine d’officiers retraités du NSS qui ont publié en décembre une déclaration commune appelant à la démission de Pachinian. Le Premier ministre a refusé à plusieurs reprises de démissionner.